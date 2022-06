Οι Brian Cox, Gaia Wise και Miranda Otto θα δώσουν φωνή σε κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας που έχει τίτλο The War of the Rohirrim. Η Miranda Otto όπως και στην αρχική τριλογία, υποδύεται την Éowyn που αυτή τη φορά θα αφηγηθεί την ιστορία. Η πλοκή θα μας μεταφέρει 183 χρόνια πριν τα γεγονότα που είδαμε να εξελίσσονται στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Μία ξαφνική επίθεση από τον Wulf έναν πανέξυπνο και αδίστακτο άρχοντα των Dunlending που ζητά εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Helm και τον λαό του να κάνουν την ύστατη προσπάθεια άμυνας στο αρχαίο οχυρό του Hornburg, που αργότερα έγινε γνωστό ως Helm’s Deep. Ενώ έχει βρεθεί σε απελπιστική κατάσταση η κόρη του Helm, Hera, πρέπει να βρει το κουράγιο για να οδηγήσει την αντίσταση κόντρα σε έναν αντίπαλο που το μόνο που θέλει είναι η απόλυτη καταστροφή. Ο Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) θα σκηνοθετήσει, ενώ η Philippa Boyens που έγραψε το σενάριο για τις τριλογίες του Άρχοντα και του Χόμπιτ, είναι στην παραγωγή. Στο σενάριο είναι οι Phoebe Gittins και Arty Papageorgiou δουλεύοντας πάνω σε μία ιστορία των Addiss & Will Matthews, ενώ στη δημιουργική ομάδα βρίσκουμε τον βραβευμένο με όσκαρ για τη δουλειά του στον Άρχοντα, Richard Taylor (ιδρυτής της Weta Workshop), τον επίσης βραβευμένο με όσκαρ για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άρχοντα, Alan Lee αλλά και τον illustrator του Τόλκιν, John Howe. H ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Απριλίου του 2024 και η κεντρική εικόνα είναι μέρος του Concept Art.

