Η ταινία από τον τίτλο της και μόνο, άφηνε υποσχέσεις για ένα... ορθάνοιχτο σύμπαν που θα φέρει πολλές και απροσδόκητες συμμετοχές στο πλάι του Μπέντεντικτ Κάμπερμπατς και της Ελίζαμπεθ Όλσεν που πρωταγωνιστούν. Έτσι και έγινε. Ακολουθεί μία καταγραφεί των όσων είδαμε και φυσικά αν μέχρι τώρα δεν έχετε δει την ταινία, πρέπει να φύγετε αμέσως αφού περιλαμβάνονται spoiler.

John Krasinski - Mister Fantastic Από τη στιγμή που η Disney αγόρασε τη FOX και μαζί τα δικαιώματα για τους Fantastic Four, οι φανατικοί της Marvel -σε πολύ μεγάλο ποσοστό- θέλουν τον John Krasinski στο ρόλο του Mister Fantastic. Η επιθυμία τους έγινε σε ένα βαθμό πραγματικότητα, αφού ο άλλοτε πρωταγωνιστής του Office, εμφανίζεται ως Reed Richards από άλλο σύμπαν και μάλιστα αποκαλύπτει ότι έχει γυναίκα και παιδιά που θεωρητικά είναι η Sue Storm και οι Valeria και Franklin Richards αντίστοιχα. Το αν θα τον δούμε ξανά στον ρόλο, είναι κάτι που δεν θα αργήσουμε να μάθουμε αφού η ταινία των Fanastic Four είναι στα σκαριά και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει γίνει γνωστό και το καστ.

Patrick Stewart - Professor X Πίσω στο 2017 ο Patrick Stewart είπε αντίο στο ρόλο του Professor X με το Logan και τότε κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την επιστροφή του. Τώρα όμως τον βλέπουμε ξανά ως μέλος των Illuminati από άλλο σύμπαν και μαντέψτε; Πεθαίνει ξανά. Αυτή μάλιστα είναι η τρίτη φορά και τέταρτη αν συνυπολογίσουμε και τα λίγα δευτερόλεπτα του Days of Future Past. Ο ηθοποιός πάντως σε δηλώσεις του μετά την πρεμιέρα της ταινίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει.

Hayley Atwell - Captain Carter Η Hayley Atwell έχει μεγάλη ιστορία στο MCU από την πρώτη παρουσία της το 2011 στο Captain America και τη δική της σειρά (το Agent Carter) αλλά και πολλές συμμετοχές συμμετοχές σε ταινίες μέχρι και το Endgame. Στο animation, What If? έδωσε τη φωνή της σε μία super-hero εκδοχή του ρόλου και αυτή τη version βλέπουμε και στο Multiverse of Madness να τα βάζει με τη Wanda και να χρησιμοποιεί ατάκα του Captain America.

Anson Mount - Black Bolt Αν για όλες τις προηγούμενες συμμετοχές ένα 95% του κοινού ήξερε πάνω κάτω τι συμβαίνει, στην περίπτωση του Anson Mount ελάχιστοι ήταν αυτοί που γνώριζαν το background. Και αυτό γιατί το The Inhumans πέρασε και δεν ακούμπησε το 2017. Εκεί τον είδαμε για μία σεζόν εννέα επεισοδίων στο ρόλο του Black Bolt, όμως η σειρά αν και ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, ακυρώθηκε λίγο μετά το φινάλε. Η δύναμη του είναι να διαλύει τον αντίπαλο με έναν ψίθυρο, αλλά για να το κάνει χρειάζεται φυσικά να έχει... στόμα. Τι λες για αυτό Wanda;

Lashana Lynch - Captain Marvel H Lashana Lynch έκανε ντεμπούτο στο MCU στην ταινία της Captain Marvel το 2019 στο ρόλο της Maria Rambeau από τη δεκαετία του 90. Η κόρη της είναι η Monica Rambeau που μεγαλώνοντας παίζει ρόλο στις εξελίξεις, αφού την είδαμε στο Wandavision και θα επιστρέψει στο The Marvels. Στο Multiverse of Madness η Lynch είναι και αυτή μέλος των Illuminati ως Captain Marvel και έχει την τύχη των υπόλοιπων. Καμία τύχη δηλαδή.

Charlize Theron - Clea

Bruce Campbell - Pizza Poppa Η παρουσία του Campbell αποτελεί περισσότερο inside joke της φιλίας του με τον Σαμ Ράιμι παρά κάτι σημαντικό για το MCU. Οι δυο τους συνεργάστηκαν φυσικά στο Evil Dead και ο ρόλο τους ως Pizza Popa είναι μια αναφορά στη... μάχη το χέρι του από εκείνο το franchise. Η σκηνή μετά τους τίτλους τέλους δεν βάζει τις βάσεις για τίποτα, απλά μας ενημερώνει ότι η μάχη με το χέρι αλλά και η ταινία... τελείωσαν!

Η πρώτη σκηνή μετά το τέλος της ταινίας φέρνει την Σαρλίζ Θέρον στο MCU για να προειδοποιήσει τον Doctor Strange ότι τα όσα έκανε οδηγούν στην κατάρρευση ενός άλλου σύμπαντος. Τον καλεί να λύσουν μαζί το θέμα και αυτός την ακολουθεί. Η Θερόν υποδύεται την Clea που έχει δυνάμεις παρόμοιες με αυτές του Strange. Στα κόμικ είναι ανιψιά του Dormammu (του μεγάλου κακού της πρώτης ταινίας) και έχει μεγάλη ιστορία με τον χαρακτήρα του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς αφού καταλήγει να τον παντρεύεται αλλά και να τον διαδέχεται ως Sorcerer Supreme. Λογικά θα την δούμε στην τρίτη ταινία.

