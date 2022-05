Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού που νοσηλευόταν με λευχαιμία. Ο Kehler εμφανίζεται στην ταινία των αδελφών Κοέν για πολύ λίγο, λέγοντας στον Τζεφ Μπρίτζες ότι βρήκε επιτέλους χώρο για το ρεσιτάλ... χορού και θα ήθελε πάρα πολύ να έρθει να τον δει. Φεύγοντας και πολύ διστακτικά του θυμίζει ότι ο μήνας κοντεύει... 10 και όταν μπορέσει να του ρίξει το νοίκι κάτω από την πόρτα. Λίγη ώρα μετά βλέπουμε και το περίφημο ρεσιτάλ χορού, την ώρα που ο Γουόλτερ ενημερώνει τον Dude για τα ευρήματα της έρευνας του. Στο πέρασμα των χρονών είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως τα McKenna, Murder One., The Man in the High Castle, I’m with Her και Fresno αλλά και στις ταινίες nvincible, Pineapple Express, Love Liza, Fever Pitch, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Lethal Weapon 4, Waterworld.





