Το Multiverse of Madness έφερε στα ταμεία λίγο πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια από 50 χώρες με το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα της πανδημίας πίσω μόνο από το No Way Home του Spider-Man. Στην Αμερική η ταινία θα κλείσει με ένα νούμερο ανάμεσα στα 190 και τα 200 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από τις προβλέψεις δηλαδή, χαρίζοντας στην Disney την καλύτερη επίδοση της από την εποχή του Endgame και αυτό γιατί μπορεί το No Way Home να ανήκει στο MCU όμως η διανομή του γίνεται από τη Sony. Όσο αφορά στις σόλο ταινίες του MCU γενικότερα, το Multiverse of Madness έρχεται πίσω μόνο από το No Way Home και κοντράρει στα ίσια το Black Panter, που είχε ανοίξει με 200 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Εκτός Αμερικής η ταινία συγκέντρωσε 265 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα χωρίς την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και χώρες της Μέσης Ανατολής που αποφάσισαν να μην προβάλουν το No Way Home λόγω μίας σκηνής 12 δευτερολέπτων όπου η νεοφερμένη America Chavez μιλάει για το παρελθόν της και πως μεγάλωσε από δύο μητέρες. Ο κεντρικός λόγος που η ταινία φτάνει σε τέτοια επίπεδα είναι η προσμονή του κόσμου για νέες παρουσίες-έκπληξη, όπως έγινε και στο No Way Home. O Σαμ Ράιμι που υπογράφει τη σκηνοθεσία έχει πολλούς άσους στο μανίκι του και φέρνει μία horror αισθητική στο MCU που σε σημεία φέρνει το PG13 στα όρια του.





