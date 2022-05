Οι λόγοι δεν έγιναν φυσικά επισήμως γνωστοί, αλλά όλοι φανταζόμασταν ότι θα έχει να κάνει με τον Vin Diesel που είναι είναι το απόλυτο αφεντικό του franchise. Και έτσι ήταν τελικά, αφού όπως αναφέρει δημοσίευμα του που επικαλείται ανώνυμη πηγή μέσα από την παραγωγή, ο σκηνοθέτης έφτασε στα όρια του με τον πρωταγωνιστή πάρα πολύ γρήγορα. O Vin Diesel αργούσε συνεχώς να εμφανιστεί στα γυρίσματα, δεν ήξερε τις ατάκες του και ήταν εμφανώς σε κακή φυσική κατάσταση. Ο Justin Lin αποφάσισε ότι δεν θα ανεχτεί άλλο αυτή τη συμπεριφορά και την έκανε με... ελαφρά, αφού έχει μπροστά του πολλά πρότζεκτ, ανάμεσα στα οποία είναι η σκηνοθεσία της νέα ταινίας των Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ για την Apple αλλά και η παραγωγή του Final Fantasy για το HBO Max. Μετά την αποχώρηση του σκηνοθέτη σας γράφαμε, ότι κάθε ημέρα που η παραγωγή βρίσκεται σε παύση κοστίζει στη Universal έως και ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά όπως φαίνεται ο αντικαταστάτης βρέθηκε στο πρόσωπο του Louis Leterrier. Ο Γάλλος έχει στα βιογραφικό του δύο πρώτα Transporter, το Incredible Hulk αλλά και το Now You See Me και πλέον πέφτει κατευθείαν στα βαθιά, αφού το Fast X αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, είναι προγραμματισμένο να βγει στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2023. Να θυμίσουμε ότι η συμπεριφορά του Vin Diesel ήταν ο λόγος της αποχώρησης και του Dwayne Johnson πριν από μερικά χρόνια, με τις δύο πλευρές να έχουν μία δημόσια κόντρα με πολλα επεισόδια. Ο Vin Diesel κατέληξε να παρακαλάει τον Rock να επιστρέψει .

Πηγή