Καμία άλλη πληροφορία δεν έγινε γνωστή, αφού το μόνο που παρουσιάστηκε ήταν το logo της ταινίας στο τέλος μία συνολικής παρουσίασης, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι το πρότζεκτ προχωράει. Και ήταν απόλυτα λογικό και αναμενόμενο, αφού οι δύο πρώτες ταινίες έφεραν έφεραν στα ταμεία περίπου 1,5 δισ. δολάρια, με την δεύτερη που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο που μας πέρασε έκανε τότε το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα στην εποχή της πανδημίας αλλά και του μήνα γενικότερα. Το μοναδικό δεδομένο που υπάρχει είναι ότι ο Τομ Χάρντι θα επιστρέψει στον ρόλο, ενώ μένει να δούμε αν τη σκηνοθεσία θα αναλάβει και πάλι ο Άντι Σέρκις όπως στο Let there be Carnage. H Sony συνεχίζει να χτίζει το δικό της σύμπαν γύρω από τον Spider-Man και πλέον έχει μεγαλύτερη ευχέρεια για να ρισκάρει, μετά τη συγκλονιστική επιτυχία του No Way Home που άγγιξε τα δύο δισεκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, ενώ φυσικά τα κέρδη συνεχίζουν να έρχονται από την ψηφιακή και blu-ray κυκλοφορία. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα δούμε και τον ίδιο τον Spider-Man σε αυτό το σύμπαν, είτε από τον Τομ Χόλαντ είτε με κάποιον από τους Άντριουτ Γκαρφιλντ ή Τόμπι Μαγκουάιρ να επιστρέφουν.

