Η Νάταλι Πόρτμαν επιστρέφει στον ρόλο και θα την δούμε ως Mighty Thor, έτσι είναι λογικό η προβολή της να είναι από τώρα μεγάλη. Και για αυτό απέκτησε και το δικό της πόστερ που είναι ίδιο με αυτό του Κρις Χέμσγουόρθ, αλλά παίρνει τη θέση του. Μάλιστα, η ατάκα που υπάρχει πάνω από τον τίτλο της ταινίας αλλάζει από «The One and Only» σε «The One is Not The Only». Το Love and Thunder του Thor θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 7 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ξανά ο Taika Waititi, ενώ ο Κρίστιαν Μπέιλ θα κάνει ντεμπούτο στο MCU στο ρόλο του Gorr The God Butcher. Και φυσικά αναμένεται να κυνηγήσει τον Thor.







Πηγή