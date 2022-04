Κάπως έτσι θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Warner Bros. στη διάθεση των ταινιών της, αφήνοντας ένα «παράθυρο» 45 ημερών για την προβολή στους κινηματογράφους μέχρι να ανέβει online. Θυμίζουμε ότι ολόκληρη την προηγούμενη χρόνια τα πρότζεκτ της εταιρείας έκαναν πρεμιέρα ταυτόχρονα σε κινηματογράφους και HBO Max κάτι που όπως είναι λογικό μείωσε τα κέρδη από τις αίθουσες, όμως έφερε αύξηση στους συνδρομητές της υπηρεσίας. Για να γιορτάσει λοιπόν τη νέα πρεμιέρα του Batman, η εταιρεία ανέβασε τα πρώτα δέκα λεπτά της ταινίας στο youtube και μπορείτε να δείτε τώρα. Με 750 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις η ταινία του Ματ Ριβς με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, είναι η πιο εμπορική του 2022 και έρχεται στην τρίτη θέση στην εποχή της πανδημίας πίσω από τα No Way Home και το No Time To Die. To HBO Max αναμένεται να γίνει διαθέσιμο και στην Ελλάδα μέσα στη χρονιά που διανύουμε και το μόνο που μένει να μάθουμε είναι η επίσημη ημερομηνία.

Δείτε τα πρώτα δέκα λεπτά του Batman

Πηγή