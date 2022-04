Ο Taika Waititi θα είναι ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ragnarok, o Κρις Χέμσγουορθ γίνεται ο πρώτος Avenger με τέταρτη solo ταινία, ενώ η Νάταλι Πόρτμαν επιστρέφει στο MCU και μάλιστα σηκώνει το σφυρί όπως βλέπουμε στο τελευταίο πλάνο! Το trailer μας δείχνει τον Thor με μια ζωή αφιερωμένη πλέον στην ειρήνη, αφού όπως λέει έχει αφήσει πίσω του τη ζωή του σούπερ-ήρωα, ενώ κάνει βόλτες με τους Guardians of the Galaxy. Αυτός που δεν βλέπουμε καθόλου και λογικά τον κράτησαν για τα επόμενα trailer είναι ο Κρίστιαν Μπέιλ που υποδύεται τον Gorr The God Butcher, όμως παίζουν στιγμιαία πλάνα του Διά που λογικά θα είναι ένα από τα θύματα του. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου.

Αυτό είναι το πρώτο επίσημο πόστερ

