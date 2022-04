To Discovery είναι πλέον το αφεντικό αφού έδωσε 43 δισεκατομμύρια δολάρια στην AT&T και πλέον κάνει τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, ετοιμάζοντας μεγάλες αλλαγές που ήδη έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο στελεχών. Οι αποχωρήσεις από τη WarnerMedia ήταν μαζικές σε ανώτατο επίπεδο, αφού το σχήμα διοίκησης αναμένεται να γίνει πιο μικρό με CEO τον David Zaslav του Discovery που θα έχει τον τελικό λόγο σε όλα. Και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety ο πρώτος στόχος σε αυτή τη νέα εποχή είναι η ανάπτυξη του περιεχομένου της DC αφού η νέα ιδιοκτησία θεωρεί ότι είναι το βαρύ χαρτί που έχουν στα χέρια τους για τη συνέχεια. ότι στο άμεσο μέλλον θα επηρεαστούν τα κινηματογραφικά πρότζεκτ της DC από τη WarnerBros αλλά και τα τηλεοπτικά που κατά κύριο λόγο προορίζονται για το HBO Max με τελικό στόχο την καλύτερη οργάνωση ανάμεσα στα διαφορετικά τμήμα στα πρότυπα του επιτυχημένου μοντέλου της Marvel. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται τόνισαν στο Variety ότι ο Zaslav θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το σύμπαν της DC και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρξει ενιαία δημιουργική στρατηγική. Αυτό που τονίζεται επίσης είναι ότι πολλοί κορυφαίοι χαρακτήρες των κόμικ έχουν μείνει ανεκμετάλλευτοι το τελευταίο διάστημα και κυρίως ο Superman είναι αυτός που πρέπει να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. To κινηματογραφικό σύμπαν της DC άνοιξε τα «πανιά» του το καλοκαίρι του 2013 με το Man of Steel που δίχασε το κοινό, αλλά οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι ο Χένρι Κάβιλ ταιριάζει πολύ στο ρόλο του Superman. Μετά ήρθαν το Dawn of Justice και το Justice League με μέτριες κριτικές και εισπράξεις που δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία περίπτωση στις προσδοκίες, με τη DC να αποφασίζει τελικά να αλλάξει πλάνο και να κατευθύνεται σε διαφορετικά μονοπάτια που οδήγησαν σε τεράστιες επιτυχίες όπως το Wonder Woman, το Aquaman, το Joker αλλά και την πρόσφατη ταινία του Batman. Τα πλάνα για τον Superman εγκαταλείφθηκαν αν και ο Χένρι Κάβιλ είχε δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να επιστρέψει στον ρόλο. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή για το αν η νέα ιδιοκτησία θα προσεγγίσει ξανά τον Κάβιλ ή αν θα επιχειρήσει ένα νέο ξεκίνημα. To μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστροφή του Superman είναι η προτεραιότητα και λογικά θα γίνει νωρίτερα από ότι περιμέναμε.

Πηγή