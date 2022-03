Σας από την αρχή της εβδομάδας, ότι το Power of the Dog δεν παίζει πλέον μόνο του, όπως γινόταν εδώ και καιρό, αλλά υπάρχει σοβαρός αντίπαλος. Είναι το CODA που επικράτησε στα PGA Awards που συνήθως δείχνουν και τον νικητή τον Όσκαρ και η απόδοση του για νίκη από τις στοιχηματικές εταιρείες είναι σχεδόν ίδια με αυτή του Power of the Dog. Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, τα πράγματα μοιάζουν πιο ξεκάθαρα και ειδικά σε αυτές της σκηνοθεσίας και του πρώτου Ανδρικού ρόλου, μόνο με θαύμα θα χάσουν το όσκαρ η Τζέιν Κάμπιον και ο Γουίλ Σμιθ. Ακολουθούν οι τελευταίες αποδόσεις για τις βασικές κατηγορίες αλλά και για αυτή του Τραγουδιού όπου η Billie Eilish είναι έτοιμη και για όσκαρ με το No Tie to Die του James Bond. Ταινίας Η Εξουσία του Σκύλου 1.70 CODA 1.95 Μπέλφαστ 15.00 Η Μέθοδος των Γουίλιαμς 40.00 West Side Story 40.00 Dune 50.00 Πίτσα Γλυκόριζα 75.00 Drive My Car 80.00 Μην Κοιτάτε Πάνω 75.00 Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών 100.00 Σκηνοθεσίας Τζέιν Κάμπιον (Η Εξουσία του Σκύλου) 1.03 Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story) 11.00 Κένεθ Μπράνα (Μπέλφαστ) 11.00 Ριουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive My Car) 20.00 Πολ Τόμας Άντερσον (Πίτσα Γλυκόριζα) 30.00 Α' Ανδρικού Ρόλου Γουίλ Σμιθ (Η Μέθοδος των Γουίλιαμς) 1.13 Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Η Εξουσία του Σκύλου) 5.00 Άντριου Γκάρφιλντ (Τικ, Τικ... Μπουμ!) 10.00 Ντένζελ Ουάσινγκτον (Τραγωδία του Μακμπέθ) 35.00 Χαβιέ Μπαρδέμ (Being the Ricardos) 45.00 Α' Γυναικείου Ρόλου Τζέσικα Τσάστεϊν (The Eyes of Tammy Faye) 1.48 Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos) 4.00 Κρίστεν Στιούαρτ (Σπένσερ) 6.25 Ολίβια Κόλμαν (Η Χαμένη Κόρη) 8.00 Πενέλοπε Κρουζ (Παράλληλες Μητέρες) 25.00 Β' Ανδρικού Ρόλου Τρόι Κότσουρ (CODA) 1.20 Κόντι Σμιτ-​Μακφί (Η Εξουσία του Σκύλου) 3.85 Κιάραν Χιντς (Μπέλφαστ) 11.00 Τζέσι Πλέμονς (Η Εξουσία του Σκύλου) 35.00 Τζέι Κέι Σίμονς (Being the Ricardos) 40.00 Β' Γυναικείου Ρόλου Αριάνα Ντεμπόουζ (West Side Story) 1.05 Κίρστεν Ντανστ (Η Εξουσία του Σκύλου) 8.00 Τζέσι Μπάκλεϊ (Η Χαμένη Κόρη) 15.00 Ονζανιού Έλις (Η Μέθοδος των Γουίλιαμς) 18.00 Τζούντι Ντεντς (Μπέλφαστ) 25.00 Πρωτότυπο Τραγούδι No Time to Die (No Time to Die) 1.35 Dos Oruguitas (Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός) 3.25 Be Alive (Η Μέθοδος των Γουίλιαμς) 7.50 Down to Joy (Μπέλφαστ) 25.00 Somehow you Dο (Four Good Days) 40.00

Πηγή