Και αυτό επιβεβαιώθηκε, αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε μόλις λίγες ημέρες από την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 27 του μήνα. Μετά τη βράβευση του από την Ένωση Παραγωγών πλέον το CODA μοιάζει έτοιμο να αρπάξει το βραβείο καλύτερης ταινίας από το Power of the Dog, αφού συνήθως αυτά τα βραβεία αποτελούν ένδειξη για τα όσκαρ. Τα τελευταία 32 χρόνια ήταν οι 22 οι φορές που τα PGA και τα όσκαρ συμφώνησαν στην καλύτερη ταινία, ενώ από το 2009 και μετά μόνο τρεις φορές υπήρξε διαφορετικό αποτέλεσμα με τα The Big Short, La La Land και 1917. Ο τίτλος του CODA προκύπτει από τα προκύπτει από τα αρχικά Child Of Deaf Adults (παιδί κωφών ενηλίκων) και είναι το αμερικάνικο ριμέικ της γαλλικής ταινίας «Οικογένεια Μπελιέ» του Ερίκ Λαρτιγκό από το 2014. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Sundance, αγοράστηκε από την Apple έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων και έκανε πρεμιέρα στο TV Plus τον Αύγουστο που μας πέρασε.

H πλοκή του CODA

Η πλοκή μας μετάφέρει σε μια μικρή ψαράδικη πόλη της Αμερικής, όπου ζει η 17χρονη Ρούμπι, το μόνο μέλος μιας οικογένειας κωφών ψαράδων που έχει την ακοή της, και η οποία από πολύ μικρή λειτουργεί ως ο μεταφραστής τους και ο σύνδεσμος τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν η ανάγκη των γονιών της να τους βοηθήσει με το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα αυτοοργάνωσης των ψαράδων της περιοχής, συγκρουστεί με τα δικά της θέλω για μια μουσική υποτροφία στο πανεπιστήμιο, θα έρθει η στιγμή που όλοι θα καταλάβουν πως ο καθένας πρέπει να βρει τον δικό του δρόμο και πως η δυναμική της οικογένειάς τους θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξει. Η ταινία που βραβεύθηκε για το συνολικό της καστ και στα βραβεία του Σωματείου των Ηθοποιών, έχει συνολικά τρεις υποψηφιότητες με τις άλλες δύο να είναι για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Τρόι Κότσουρ και το όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου.

