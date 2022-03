δολαρίων, που είχε κλείσει τον Μάιο, ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης και επίσημα από τις δύο εταιρείες, αν και ακόμα δεν υπάρχει τοποθέτηση από την επιτροπή ανταγωνισμού. Η Amazon είχε δώσει deadline μέχρι τον Μάρτιο στη σχετική υπηρεσία για να υποβάλλει τις όποιες αντιρρήσεις της κάτι που προφανώς δεν έγινε. «Το ιστορικό στούντιο με ζωή σχεδόν 11ο ετών, με πάνω από 4.000 ταινίες και 17 χιλιάδες ώρες τηλεοπτικού περιεχομένου συγχωνεύεται με το Prime Video και τα Amazon Studios προσφέροντας πολλές επιλογές στους καταναλωτές» αναφέρει η ανακοίνωση. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το νέο ηγετικό σχήμα της κοινής αυτής πορείας. Εκτός από το franchise του James Bond ο κατάλογος της MGM που πάει πλέον στην Αmazon περιλαμβάνει επίσης τα Basic Instinct, Creed, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther αλλά και 17.000 ώρες τηλεοπτικών σειρών όπως τα Fargo, The Handmaid’s Tale και Vikings. H 25η ταινία του James Bond προβλήθηκε τον Οκτώβριο και τα δικαιώματα του franchise γενικότερα είναι περίπλοκα, αφού οι συνιδιοκτήτες του Michael G. Wilson και Barbara Broccoli έχουν τον πρώτο λόγο στον τρόπο διανομής της ταινίας, αλλά ακόμα και στο κάστινγκ. Η πώληση της MGM είναι το τελευταίο επεισόδιο στη μάχη που δίνουν οι γίγαντες του Streaming για να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους και ταυτόχρονα με την οριστικοποίησης της παραχώρησης της Warner Media από την AT&T στο Discovery.





