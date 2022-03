Η ταινία έφτασε στην τρίτη θέση του box-office όλων των εποχών στην Αμερική αγγίζοντας τα 800 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παγκοσμίως έχει φτάσει το τα 1,9 δισ. Η ώρα που η ταινία θα μπει στα σπίτια μας είναι πολύ κοντά, αφού η ψηφιακή κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου, ενώ σε blu-ray θα γίνει διαθέσιμη στις 12 Απριλίου. Τώρα και μέσω του IGN έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα πρώτα δέκα λεπτά της ταινίας στο youtube, στο βίντεο που ακολουθεί. Η νέα ταινία του Spider-Man έκανε πρεμιέρα στα μέσα Δεκεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην εποχή της πανδημίας, με το τρίτο καλύτερο πρώτο τριήμερο όλων των εποχών στην Αμερική. Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται το Endgame των Avengers με 858 εκατομμύρια δολάρια και φυσικά το The Force Awakens με 936 εκατομμύρια δολάρια. To No Way Home ένωσε τρεις γενιές ταινιών, αφού δίπλα στον Τομ Χόλαντ είδαμε τον Τόμπι Μαγκουάιρ και τον Άντριου Γκάρφιλντ που επέστρεψαν στους ρόλους τους. Στην Ελλάδα το No Way Home είχε επίσης εξαιρετική πορεία, αφού ξεπέρασε τα 450.000 εισιτήρια.





Πηγή