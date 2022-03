Την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα, ο πρόεδρος των κινηματογράφων AMC, ανακοίνωσε στους μετόχους την απόφαση της εταιρείας το εισιτήριο να είναι αυξημένο για τη συγκεκριμένη ταινία. Οι κινηματογράφοι AMC, είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο, με 8.000 αίθουσες στην Αμερική, και σχεδόν 3.000 στην Ευρώπη. Η αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου κυμάνθηκε από 1 έως 1.5 δολάριο και μόνο για τις πρώτες οκτώ ημέρες από την πρεμιέρα. Αυτή η κίνηση δεν ήταν πρωτόγνωρη, αφού παρατηρήθηκε στο No Way Home του Spider-Man στους κινηματογράφους Cinemark και Regal, όμως η διαφορά είναι ότι σε εκείνη την περίπτωση δεν ανακοινώθηκε επίσημα ως τακτική των εταιρειών. Η κουβέντα που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ, επικεντρώνεται στο αν το μοντέλο της αύξησης των εισιτηρίων στα blockbuster θα είναι αυτή που θα επικρατήσει. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση θα παίξει και η στάση των μεγάλων στούντιο που θεωρητικά δεν έχουν λόγο στις τιμές που χρεώνει ο κινηματογράφος, όμως δεν θέλουν να δουν τα έσοδα τους να μειώνονται σε περίπτωση που ο κόσμος δεν ανταποκριθεί.

Τι θα γίνει στην Ευρώπη

Τα νούμερα της πρεμιέρας του Batman

του Batman οι κινηματογράφοι AMC ανακοίνωσαν ότι ένας στους τρεις θεατές είδε την ταινία σε αίθουσα της αλυσίδας, θέλοντας προφανώς να τονίσει ότι το μοντέλο της αύξησης του εισιτηρίου δεν επηρέασε καθόλου τις εισπράξεις.δεν θα αργήσει η ώρα που θα την δούμε να εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες χώρες, μόνο που θα ήταν σίγουρα πιο καλό για τον καταναλωτή να υπάρχει και μία ταυτόχρονη μείωση σε ταινίες που δεν αναμένεται να προσελκύσουν τον ευρύ κοινό. Τότε σίγουρα θα ήταν όλοι κερδισμένοι.Στις Η.Π.Α. η ταινία έφερε στα ταμεία, ποσό που αποτελεί, το καλύτερο «άνοιγμα» του 2022, την κορυφαία επίδοση της Warner Bros στην πανδημία αλλά και την μεγαλύτερη επιτυχία της εταιρείας από το 2019, με την πρεμιέρα του Joker. Η ταινία έδωσε επίσης επίσης στον σκηνοθέτη Ματ Ριβς το καλύτερο πρώτο τριήμερο της καριέρας του, πάνω από τα 75 εκατομμύρια του Dawn of the Planet of the Apes. Αν συγκρίνουμε τομε τις άλλες περιπέτειες του Σκοτεινού Ιππότη, τα 128 εκατομμύρια δολάρια είναι το τρίτο καλύτερο άνοιγμα, μετά τα 158 εκατομμύρια του Dark Knight πίσω στο 2008 και τα 160 του Dark Knight Rises το 2012. Τοτου 2005 είχε ανοίξει με 48 εκατομμύρια δολάρια, τοτου 1997 με 42 εκατομμύρια, τοτο 1995 με 48 εκατομμύρια, ενώ οι δύο ταινίες του Τιμ Μπάρτον, τακαιείχαν κάνει πρεμιέρα με 40 και 45 εκατομμύρια δολάρια το 1989 και το 1992 αντίστοιχα. Στην Ελλάδα η ταινία έκανε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς με 75.000 εισιτήρια και τρίτο στην εποχή της πανδημία, μετά το No Way Home και το No Time to Die.

