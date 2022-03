​Eπίκαιρο όσο ποτέ, με τη φρίκη του πολέμου και τη δύναμη της γυναικείας φωνής σε πρώτο πλάνο. Ευφάνταστο, ευαίσθητο και πρωτότυπο, όσο και η δημιουργική διαδικασία που καταγράφει. H αγαπημένη μας Polly και ο βραβευμένος Ιρλανδός φωτογράφος, σκηνοθέτης και συγγραφέας Seamus Murphy, ξεκίνησαν ένα μεγάλο ταξίδι έμπνευσης και δημιουργίας που πέρασε από Αφγανιστάν, Κόσοβο, Ειδομένη και Ουάσινγκτον. Εκείνη συλλέκτης λέξεων, εκείνος συλλέκτης εικόνων. Στην επιστροφή οι λέξεις έγιναν ποιήματα. Τραγούδια. Ολόκληρο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε μπροστά σε κοινό, σε ένα μοναδικό καλλιτεχνικό πείραμα, ένα installation με τίτλο Recording in Progress, στο Somerset House του Λονδίνου. Το Α Dog Called Money αποτελεί ένα σε βάθος οδοιπορικό στην έμπνευση, τη σύνθεση και την ηχογράφηση του 9oυ studio album της PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project.

​GIMME SHELTER FILM FESTIVAL POP UP MONDAYS

Πρώτη Αθηναϊκή ΠροβολήTην ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης της ταινίας Seamus Murphy, στενός συνεργάτης της PJ Harvey.το συγκρότημα που άνοιξε την τελευταία εμφάνιση της PJ Harvey στην Αθήνα το 2016, και παλιοί γνώριμοι του GSFF.21:00 Live: The Noise Figures 21:45 Q&A με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Seamus Murphy 22:15 Πρώτη Aθηναϊκή Προβολή. PJ Harvey: Α Dog Called Money (94’)Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00; Το event είναι covid-free και θα διεξαχθεί με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για εκδηλώσεις την τρέχουσα περίοδο. Σας συστήνουμε για την διευκόλυνσή σας να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και αναρτήσεις μας, στα social media και την ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

