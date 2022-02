Με ένα τσιγάρο στο στόμα θυμίζοντας Τόμι Σέλμπι από το Peaky Blinders. O Μέρφι έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού υποδύεται τον J. Robert Oppenheimer, τον «πατέρα» της ατομικής βόμβας που ήταν φανατικός καπνιστής και πέθανε μάλιστα από καρκίνο του λάρυγγα. Οι προετοιμασίες για την ταινία έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό και όπως στο τεράστιο καστ, μπαίνει και ο Κένεθ Μπράνα, που έχει φρέσκια την επιτυχία του Belfast με τις πολλές υποψηφιότητες για όσκαρ. Ο Μπράνα έχει συνεργαστεί άλλες δύο φορές με τον Νόλαν στα Dunkirk και το Tenet. To Oppenheimer είναι η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τη Universal, μετά την πολυσυζητημένη αποχώρηση του από τη Warner Bros με την οποία συνεργάστηκε για 20 χρόνια. Το μπάτζετ αναμένεται να αγγίξει τa 100 εκατομμύρια δολάρια και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2023. Το σενάριο που υπογράφει φυσικά ο Νόλαν βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Στο καστ της ταινίας βρίσκουμε ακόμα τους Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek ανάμεσα σε πολλούς άλλους.

