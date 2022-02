Με 257 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις οnline πλατφόρμες στις πρώτες 24 ώρες, έγινε το trailer με τα περισσότερα views από όλα τα trailer (ταινιών και σειρών) που έχουν κάνει διαχρονικά πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Super Bowl. «Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής στο The Lord of the Rings: The Rings of Power, είναι τεράστια. Δίνοντας τα πρώτα στοιχεία για την επερχόμενη σειρά στους θεατές, ο στόχος μας είναι μπούμε στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας ενώ παραμένουμε πιστοί στο σύμπαν του Τόλκιν. Είναι φανταστικό να βλέπουμε τις αντιδράσεις σε κάθε κίνηση του marketing που κάναμε τον τελευταίο μήνα» δήλωσε η υπεύθυνη μάρκετινγκ του Prime Video και των Amazon Studios και συνέχισε... «Το Super Bowl αποτελούσε πάντα στο σχέδιο μας την κορύφωση του πρώτου κύματος. Ένα teaser τέτοιου βεληνεκούς άξιζε να κάνει πρεμιέρα στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό και αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Αυτή η επίδοση-ρεκόρ ανήκει στους φαν και ανυπομονούμε να τους έχουμε μαζί μας σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή που θα οδηγήσει στην πρεμιέρα του Σεπτεμβρίου». Η ειδησεογραφία του Φεβρουαρίου σε αυτό τον τομέα, είναι αλήθεια πως ανήκει ολοκληρωτικά στο Rings of Power, αφού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είχαμε τα πρώτα , στη συνέχεια το μεγάλο θέμα του με τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σειρά και τέλος το teaser της Κυριακής. Παράλληλα βέβαια ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις από μερίδα του κοινού που βρίσκει αφορμές για να γκρινιάζει με τις επιλογές του Amazon για τους χαρακτήρες και τους ηθοποιούς αλλά και τα όσα είδαμε στο teaser. Με τα 257 εκατομμύρια προβολές, το trailer του Rings of Power βρίσκεται στην 4η θέση όλων των εποχών για τις πρώτες 24 ώρες, πίσω μόνο από το πρώτο trailer του No Way Home (355 εκατ.) και τα δύο trailer του Endgame των Avengers που είχαν 289 και 268 εκατομμύρια.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου:

H σειρά φέρνει για πρώτη φορά στην οθόνη τους ηρωικούς θρύλους της μυθικής 2ης εποχής της Μέσης-Γης. Τοποθετείται χρονικά χιλιάδες χρόνια πριν τα βιβλία του J.R.R. Tolkien, Hobbit και The Lord of the Rings και θα μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μία εποχή που μεγάλες δυνάμεις σφυρηλατήθηκαν, βασίλεια απέκτησαν δύναμη και κατέρρευσαν, απρόσμενοι ήρωες πέρασαν δοκιμασίες, η ελπίδα κρεμόταν από μία κλωστή και ο μεγαλύτερος κακός που δημιούργησε η πένα του Tolkien απείλησε να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο με σκοτάδι. Ξεκινώντας από μία εποχή ειρήνης, η σειρά ακολουθεί μία ομάδα χαρακτήρων, γνωστών αλλά και νέων, ενώ αντιμετωπίζουν την επιστροφή του κακού στη Μέση-Γη. Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Βουνών της Ομίχλης, μέχρι τα μεγαλειώδη δάση στην πρωτεύουσα των ξωτικών, το Lindon, μέχρι το νησιώτικο βασίλειο του Νούμενορ που κόβει την ανάσα και τα πιο απομακρυσμένα μέρη του χάρτη, αυτοί οι χαρακτήρες θα φτιάξουν τις ιστορίες που ζουν πολύ μετά από αυτούς.

Πηγή