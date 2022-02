Στη νέα ταινία συνεργάζεται ξανά με τον πρωταγωνιστή του Get Out, Daniel Kaluuya που έχει μαζί του, τους Keke Palmer (Hustlers, Alice) και Steven Yeun (Minari, Walking Dead) ως κατοίκους μίας απομονωμένης περιοχής στην Καλιφόρνια. Σχεδόν τίποτα άλλο δεν έχει γίνει γνωστό από την πλοκή και στο trailer βλέπουμε ότι κάτι παράξενο αρχίζει να συμβαίνει και ο κίνδυνος που δεν εμφανίζεται έρχεται από ψηλά. Ο Jordan Peele έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο με το Get Out το 2017, αφού είχε ακολουθήσει μέχρι τότε επιτυχημένη καριέρα ως κωμικός μαζί με τον Keegan-Michael Key. Για αυτή την ταινία, που θεωρείται από τις σημαντικότερες του αιώνα που διανύουμε, κέρδισε το όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Kaluuya ήταν υποψήφιος για όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ακολούθησε το Us του 2019 με την Lupita Nyong'o στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία αγαπήθηκε τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό που έφερε πολύ καλές εισπράξεις στο box-offfice. H νέα ταινία κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουλίου και αν σας φαίνεται παράξενη μέρα για κυκλοφορία trailer η Κυριακή, αυτό συνέβη επειδή θα προβληθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας, τηλεοπτικά, κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Αυτό είναι το trailer του NOPE:





Πηγή