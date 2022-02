Ο Ράιαν Ρέινολντς συναντά ξανά τον σκηνοθέτη του Free Guy, Shawn Levi, και επιστρέφει στο παρελθόν για να συναντήσει τον εαυτό του σε παιδική ηλικία. O ενήλικος Άνταμ προέρχεται από το 2050, όταν το ταξίδι στον χρόνο έχει γίνει πραγματικότητα και έχει ως στόχο να βρει τη σύντροφο του (Zoe Saldana), που έχει χαθεί σε κάποιο από τα timeline κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Μετά την απότομη προσγείωση στο 2022, συνεργάζεται με τον πιτσιρικά εαυτό του που πρόσφατα έχει βιώσει την απώλεια του πατέρα του που υποδύεται ο Μαρκ Ραφάλο. «To say I had the time of my life making this film would be an understatement. And a misleading reference to Dirty Dancing» έγραψε στο twitter για την ταινία ο Ράιαν Ρέινολντς και δεν μπήκαμε στον τεράστιο κόπο να το μεταφράσουμε γιατί τότε δεν θα είχε κανένα νόημα η αναφορά που κάνει στο τραγούδι. Δείτε το "Adam Project" από τις 11 Μαρτίου στο Netflix:





