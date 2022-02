Αλλά μετά την κυκλοφορία του στις 24 Δεκεμβρίου, πυροδότησε πολύ σοβαρές συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή και για την ανάγκη για δράση. Με πρωταγωνιστές τους βραβευμένους με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς και Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η ταινία του Άνταμ ΜακΚέι έχει ως κεντρικό θέμα δύο αστρονόμους που κάνουν εκστρατεία στον Τύπο, προκειμένου να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα για έναν κομήτη που απειλεί να καταστρέψει τον πλανήτη, καθώς κατευθύνεται προς τη Γη. Το μόνο πρόβλημα; Ελάχιστα μέτρα λαμβάνονται. Πολλοί επιστήμονες με αντικείμενο το κλίμα και την ανθρώπινη συμπεριφορά έχουν πρωτοστατήσει στην κλιματική αλλαγή. Πιστεύουν ότι το Don't Look Up παραδίδει ένα σημαντικό μάθημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη συνεχιζόμενη κρίση μέσα από μια νέα οπτική, δίνοντας έναυσμα για δράση. "Πρόκειται για μια ιστορία που στέλνει σήμα κινδύνου για την κλιματική κρίση, εμπλουτισμένη με το χαρακτηριστικό δηκτικό χιούμορ του ΜακΚέι. Είναι μια λύση για να γίνει πιο εύπεπτο αυτό το δύσκολο ζήτημα", όπως έγραψε στην ο Δρ Μάικλ Ε. Μαν, καθηγητής Ατμοσφαιρικών Επιστημών, συγγραφέας και διευθυντής του κέντρου Earth System Science Center στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.

«Ένα πολύπτυχο σχόλιο στην κλιματική κρίση»

«Η απάθεια της κοινωνίας στην κλιματική πτώση»

Σε μια έκθεση για τη , ο Δρ Μάρσαλ Σέφερντ, διευθυντής του Προγράμματος Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια (UGA), εκθείασε την ταινία. Τη χαρακτήρισε ως "ένα πολύπτυχο σχόλιο στην κλιματική κρίση, τον αρνητισμό και την έλλειψη λήψης μέτρων σε ένα επικείμενο πρόβλημα." Αν και πλημμυρίζει από χιούμορ, κάποια κομμάτια του Don't Look Up μιλάνε στην ψυχή των επιστημών, των υπερασπιστών και των ψυχολόγων που ασχολούνται με την κλιματική κρίση, πολλοί εκ των οποίων ταυτίστηκαν με τους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας, τον Δρα Ράνταλ Μίντι (Ντι Κάπριο) και την Κέιτ Ντιμπιάσκι (Λόρενς).Ο επιστήμων και συγγραφέας Δρ Πίτερ Κάλμους που ασχολείται με το περιβάλλον χαρακτήρισε το Don't Look Up ως "την ταινία που σκιαγραφεί με τη μεγαλύτερη ακρίβεια που έχω δει ποτέ την τρομακτική απάθεια της κοινωνίας στην κλιματική πτώση", σε ένα άρθρο του για τη . Ο Δρ Μάικλ Σβομπόντα, βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα σε μια εκπομπή για τον ραδιοφωνικό σταθμό : "Το Don't Look Up εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, αποκαθηλώνοντας ήδη τοαπό την πρώτη θέση της πιο επιδραστικής μυθοπλαστικής ταινίας για την κλιματική αλλαγή". Η Μεξικανο-Χιλιανή νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα και διοργανώτρια του Fridays for Future Σίγιε Μπαστίντα, η οποία κατέχει μια θέση στην που αποτελείται από ειδικούς περί βιωσιμότηταςελπίζει ότι η ταινία θα δώσει έμπνευση στο κοινό για να αναλάβει δράση. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην ταινία, ποτέ δεν είναι αργά για την αλλαγή, όπως έγραψαν πρόσφατα οι κλιματικοί ψυχολόγοι Δρ Μπάρμπαρα Χόφερ και Δρ Γκέιλ Σινάτρα σε ένα άρθρο για τη . "Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ της αποστολής της ταινίας και της αληθινής κρίσης της ανθρωπότητας είναι ότι, ενώ μεμονωμένα άτομα μπορεί να μην έχουν τη δύναμη να δράσουν κόντρα σε έναν κομήτη. Όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αποφασιστικά την πορεία του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής." Για όσους σκέφτονται έτσι, το Don't Look Up και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημιούργησε πρόσφατα μια που προσφέρει πιο πολλές πληροφορίες για την κλιματική κρίση σε συνδυασμό με ουσιαστικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να διασφαλίσουμε έναν πιο ασφαλή πλανήτη. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες.

