Έτσι, όλες οι φωτογραφίες και τα trailer βασίστηκαν στον Τομ Χόλαντ και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, κάτι που φυσικά δεν επηρέασε καθόλου την πορεία της ταινίας στο box office. To αντίθετο. Το No Way Home σάρωσε και ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες με πάνω από 1,7 δις δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως ενώ στην Αμερική με περίπου 720 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα βρίσκεται στην 4η θέση όλων των εποχών. Μετά από 40 μέρες όμως, ήρθε η ώρα για επίσημες φωτογραφίες με όλους τους spider-man μαζί και θα περιμέναμε (γιατί όχι) να δούμε και ένα trailer που θα τα δείχνει όλα, έτσι για την ιστορία!





Πηγή