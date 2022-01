Η νέα ταινία του Spider-Man άφησε πίσω της το Black Panther και μέχρι σήμερα, κοιτάζει το Avatar που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 760 εκατομμύρια δολάρια. Δύσκολα όμως θα καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί, εκτός και αν προγραμματιστεί κάποια ανανεωμένη κυκλοφορία με έξτρα υλικό όπως είχε γίνει με το Endgame. Η πιο πρόσφατη ταινία των Avenegers βρίσκεται στη 2η θέση με 858 εκατομμύρια, ενώ στην κορυφή κάθεται το The Force Awakens με 968 εκατομμύρια δολάρια. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το No Way Home έπεσε από την κορυφή μετά από πέντε εβδομάδες, αφού την πρωτιά πήρε το νέο Scream με εισπράξεις λίγο πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια. το σύνολο των εισπράξεων έχει φτάσει το 1.625 δις. με 926 εκατομμύρια δολάρια εκτός Αμερικής, ποσό τεράστιο αν αναλογιστούμε ότι η ταινία δεν έχει προβληθεί στην Κίνα και είναι άγνωστο το πότε και το αν θα τη δουν στη χώρα. Οι μοναδικές αγορές που απομένουν για πρεμιέρα είναι της Σλοβακίας και της Νορβηγίας.

