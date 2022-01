Πλέον έχει μπροστά της το Infinity War στην 5η θέση με 678 εκατομμύρια και αναμένεται να το προσπεράσει στο επόμενο διήμερο, ενώ επόμενο εφικτός στόχος είναι το Black Panther που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 700 εκατομμύρια δολάρια, αριθμός που αν συνεχιστεί η κίνηση με τους ίδιους ρυθμούς, είναι εφικτό να ξεπεραστεί μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αφού το Avatar βρίσκεται στα 760 εκατομμύρια, το Endgame στα 858 εκατομμύρια και τέλος το The Force Awakens στην κορυφή με 936 εκατομμύρια δολάρια. Στο παγκόσμιο box office το σύνολο μετά από το Σαββατοκύριακο που πέρασε ανέβηκε στα 1.53 δις δίνοντας στο No Way Home την 8η θέση, αφήνοντας παράλληλα πίσω του την πρώτη ταινία των Avengers, το Age of Ultron, το Furious 7 και το Frozen II. Το σύνολο των εισπράξεων εκτός Αμερικής έφτασε τα 867.5 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα χωρίς την αγορά της Κίνας που θα έδινε τουλάχιστον άλλα 200 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει κόψει η ταινία στην Αμερική και τον Καναδά έχει φτάσει τα 54,4 εκατομμύρια!

Πηγή