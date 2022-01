Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είχε κόψει 338.000 εισιτήρια και έγινε η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις στην Ελλάδα μέσα σε μόλις 15 ημέρες προβολής. Όπως ήταν αναμενόμενο το τριήμερο που μας πέρασε υπήρξε μεγάλη πτώση στα εισιτήρια λόγω της αλλαγής του χρόνου και είναι χαρακτηριστικό ότι την παραμονής της πρωτοχρονιάς κόπηκαν σε όλα τη χώρα λίγο πάνω από 2.000 εισιτήρια. Κάτι που είναι φυσιολογικό βέβαια αφού πολλές αίθουσες έμειναν κλειστές. Συνολικά και μέχρι την Κυριακή η νέα ταινία του Spider-Man είχε κόψει 351.238, αριθμός που την έφερε στην πρώτη θέση του franchise, αφού πέρασε τα 320.000 χιλιάδες που είχε κάνει το 2007 η τρίτη ταινία του Σαμ Ράιμι, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι το Infinity War πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια και σε νορμάλ εποχή, σε αντίθεση με τα τωρινά δεδομένα είχε κάνει 368.000 εισιτήρια, επίδοση που θα ξεπεραστεί μέσα στην εβδομάδα. Στην Αμερική η ταινία ανέβηκε στη 10η θέση όλων των εποχών στο box office φτάνοντας τα 610 εκατομμύρια δολάρια και πλέον ο στόχος των 700 εκατομμυρίων που έχει το Black Panther στην 4η θέση είναι απόλυτα εφικτός. Η πρώτη τριάδα με Avatar (760 εκατομμύρια), Endgame (858 εκατομμύρια) και The Force Awakens (936 εκατομμύρια) θα είναι πολύ δύσκολο δεδομένων των συνθηκών, με την omikron να καλπάζει, να απειληθεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 1.37 δις έφερε το No Way Home στη 12η θέση όλων των εποχών και μάλιστα χωρίς την Κίνα (ακόμα δεν έχει πρεμιέρα) και την Ιαπωνία όπου οι προβολές θα αρχίσουν στις 7 του μήνα. Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 30/12/21 έως 2/01/22 όπως δημοσιεύθηκε στο : «Spider-Man: No Way Home», 47 αίθουσες στην Αθήνα, 117 πανελλαδικά, 23.421 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 351.238 «Σμύρνη μου Αγαπημένη», 55 αίθουσες στην Αθήνα, 134 πανελλαδικά, 20.213 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 80.215 «Τραγούδα! 2», 40 αίθουσες στην Αθήνα, 102 πανελλαδικά, 8.302 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 53.915 «The Matrix Resurrections», 31 αίθουσες στην Αθήνα, 72 πανελλαδικά, 5.678 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 32.115 «Φεγγαρόσκονη», 17 αίθουσες στην Αθήνα, 53 πανελλαδικά, 1.566 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 6.228 «Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός», 15 αίθουσες στην Αθήνα, 35 πανελλαδικά, 1.475 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 45.677 «Ο Οίκος Gucci», 3 αίθουσες στην Αθήνα, 651 εισιτήρια (6η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 93.914 «Μικρή Μαμά», 3 αίθουσες στην Αθήνα, 4 πανελλαδικά, 429 εισιτήρια (1η εβδομάδα) «Η Γαλλική Αποστολή», 3 αίθουσες στην Αθήνα, 4 πανελλαδικά, 244 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 13.904 «Πού Κρύβεται η Αννα Φρανκ», 8 αίθουσες στην Αθήνα, 181 εισιτήρια (1η εβδομάδα) https://roxx.gr/latest/marvel-oles-seires-kai-tainies-pou-tha-doume-mesa-sto-2022/

Πηγή