Από το Wandavivision και το Loki μέχρι και το No Way Home που συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία στους κινηματογράφους, το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel άνοιξε διάπλατα και μέσα στο 2022, περιμένουμε άλλες τρεις ταινίες αλλά και 4-5 σειρές που θα εδραιώσουν την 4η φάση. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των όσων θα δούμε φέτος στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Ms. Marvel

Release Date: Summer 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

; Το Ms. Marvel θα μας παρουσιάσει την Kamala Khan μία 16χρονη αμερικανο-πακιστάνη και τη ζωή της μεγαλώνοντας στο Jersey City. Μια τρομερή μαθήτρια και gamer με έφεση στο fan-fiction και μεγάλη αγάπη για τους σούπερ-ήρωες ειδικά για την Captain Marvel. Η Kamala έχει μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής στο σπίτι αλλά και στο σχολείο μέχρι που αποκτά δυνάμεις παρόμοιες με αυτές που έχουν όσοι θαυμάζει. Η σειρά θα μας οδηγήσει κατευθείαν στη δεύτερη ταινία της Captain Marvel, αφού η Kamala θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στον χαρακτήρα της Brie Larson.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6 Μαΐου, 2022

Thor: Love and Thunder

; Αν νομίζατε ότι μετά τις τεράστιες εκπλήξεις του No Way Home θα κάναμε καιρό να δούμε από τη Marvel ένα παρόμοιο κινηματογραφικό event, τότε θα πρέπει να ανεβάσετε ξανά τις προσδοκίες σας. Και αυτό γιατί η νέα ταινία του Doctor Strange υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερα πράγματα αφού το Multiverse ανοίγει για τα καλά. H Wanda έρχεται και αυτή για πρώτη φορά μετά το Wandavision και θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις, ενώ οι συμμετοχές από διάφορες πλευρές της Marvel αναμένεται να είναι πολλές και εντυπωσιακές.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Ιουλίου, 2022

She-Hulk

Ο Taika Waititi επιστρέφει στη σκηνοθεσία και ο Chris Hemsworth είναι φυσικά ξανά ο Thor που γίνεται ο πρώτος χαρακτήρας του MCU με τέταρτη σόλο ταινία. Και φυσικά έχουμε πολλά ακόμα, αφού η Natalie Portman αναμένεται να σηκώσει το σφυρί του Thor, ενώ ο Cristian Bale μπαίνει στο σύμπαν της Marvel στο ρόλο του Gorr the God Butcher. Σε αυτά προσθέστε πολλούς από τους Guardians of the Galaxy αφού τους θυμόμαστε να φεύγουν μαζί με τον Thor μετά το Endgame και τον πρώτο από τους Olympians στο πρόσωπο του Russel Crow που υποδύεται τον Δία.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2022

Moon Knight

Η Tatiana Maslany θα υποδυθεί την Jennifer Walters που αποκτά τις δυνάμεις του πασίγνωστου ξαδέλφου της. Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά ο Bruce Banner (Hulk) με τον Mark Raffalo να αναμένεται να κάνει πέρασμα από τη σειρά που θα μας βάλει μέσα σε δικαστικές αίθουσες. Και μιας και είπαμε δικαστικές αίθουσες. Ξέρετε ποιος άλλος... συχνάζει σε δικαστικές αίθουσες, ε; Ο Daredevil φυσικά. Για να το θέσουμε καλύτερα, ο Matt Murdock. Ο Daredevil δηλαδή. Σε όλα αυτά προσθέστε και τον Tim Roth που επιστρέφει μετά το Incredible Hulk του 2008. Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για την περίοδο κυκλοφορίας, αλλά λογικά πάμε προς το τέλος της χρονιάς.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2022

Black Panther 2: Wakanda Forever

; O Oscar Isaac κάνει ντεμπούτο στο MCU στο ρόλο του Marc Spector, ενός πρώην πεζοναύτη και νυν μισθοφόρου με διαταραχή προσωπικότητας που έχει επιλεχθεί από τον Αιγύπτιο θεό του φεγγαριού Konshu, για να γίνει ο ιππότης του. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Ethan Hawke και May Calamawy. Η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια και στη συνέχεια ο κεντρικός χαρακτήρας αναμένεται να εμφανιστεί και σε άλλα πρότζεκτ.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Νοεμβρίου, 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της χρονιάς για τη Marvel, αφού μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, το καλοκαίρι του 2020 έφυγε από τη ζωή ο Chadwick Boseman. Ο Kevin Feige ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα δούμε άλλον ηθοποιό να υποδύεται τον T'Challa και μένει να δούμε το πώς ο σκηνοθέτης Ryan Coogler, θα χειριστεί την απουσία του χαρακτήρα. Οι βασικοί πρωταγωνιστές της πρώτης της ταινίας επιστρέφουν τους ρόλους τους.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεκέμβριος 2022

Secret Invasion

Μπορεί το τρίτο Gauardians of the Galaxy να αναμένεται το 2023, όμως οι χαρακτήρες της ταινίας θα επισκεφθούν τα επόμενα Χριστούγεννα σε ένα special που θα προβληθεί από το Disney Plus και θα σκηνοθετήσει ο James Gunn. Το μοναδικό στοιχείο που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι οι Guardians ακολουθούν τον Groot στον πλανήτη του.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2022

100% σίγουροι δεν είμαστε ότι το Secret Invasion θα κάνει πρεμιέρα φέτος, πάντως τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη και το ενδεχόμενο να έρθει στις οθόνες μας μέσα στο 2022 είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Η σειρά θα εστιάσει στον Nick Fury και τον Talos που τους είδαμε για τελευταία φορά στο Far From Home του Spider-Man. Ντεμπούτο στο MCU θα κάνει η Εμίλια Κλαρκ του Game of Thrones αλλά και η Ολίβια Κόλμαν.https://roxx.gr/latest/leptomereia-sto-teaser-tou-multiverse-madness-pou-deichnei-polla/

