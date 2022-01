Την είδηση μετέδωσε το TMZ επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία. Ήταν η ηθοποιός με την μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα στο Hollywood με ρόλους μέσα σε οκτώ δεκαετίες, ενώ φυσικά ήταν περισσότερο γνωστή για τη συμμετοχή της στη σειρά Golden Girls. Θα έκλεινε τα 100 στις 17 Ιανουαρίου. Ξεκίνησε την καριέρα της από το ραδιόφωνο στη δεκαετία του '40 και έκανε το βήμα στην τηλεόραση το 1949. Είχε 115 συμμετοχές σε σειρές και ταινίες όλα αυτά τα χρόνια ενώ ανάμεσα σε άλλα την είδαμε στα The Love Boat, That '70s Show, Boston Legal και The Bold and the Beautiful. Πριν λίγο καιρό είχε ανακοινωθεί ότι τα γενέθλια της θα εορταστούν με την προβολή στους κινηματογράφους ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της με τη συμμετοχή των Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood και Morgan Freeman.





