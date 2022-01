Μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπει στο top10 εισπράξεων όλων των εποχών με το νούμερο 10 που είναι το Incredibles 2 να έχει εισπράξεις 608 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν η εποχή ήταν διαφορετική και δεν σκεφτόμασταν το αν η πανδημία θα φέρει ξανά περιορισμούς στις αίθουσες, τότε θα θεωρούσαμε βέβαιη την άνοδο του No Way Home τουλάχιστον μέχρι την τέταρτη θέση που κρατάει το Black Panther με 700 εκατομμύρια δολάρια. Η μέχρι στιγμής επίδοση στις 12 ημέρες είναι η τρίτη καλύτερη όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Endgame και το The Force Awakens. Σε παγκόσμιο επίπεδο η ταινία έχει ήδη η πιο εμπορική της χρονιάς με εισπράξεις που έχουν φτάσει το 1.2 δις δολάρια και μάλιστα χωρίς την αγορά της Κίνας αφού ακόμα δεν έχει οριστεί η πρεμιέρα για τη χώρα, ενώ στην Ιαπωνία θα δουν το No Way Home από τις 7 Ιανουαρίου. Στην Ελλάδα, μέχρι και την Κυριακή είχαν κοπεί 280.000 εισιτήρια και δεν αποκλείεται αν η κίνηση συνεχίστηκε με αυτούς τους ρυθμούς, να ξεπεράσει το No Time To Die για τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας της χρονιάς. Περίληψη: Για πρώτη φορά στην κινηματογραφική ιστορία του Spider-Man, η ταυτότητά του αποκαλύπτεται, φέρνοντας τις ευθύνες του ως Super Hero σε πόλεμο με την κανονικότητα στη ζωή του και θέτοντας αυτούς που αγαπά περισσότερο σε κίνδυνο. Όταν απευθύνεται στον Δρ. Strange να τον βοηθήσει με την αποκατάσταση του μυστικού του, το ξόρκι ανοίγει μια πόρτα στον κόσμο που επιτρέπει να ελευθερωθούν οι πιο δυνατοί εχθροί που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-Man σε κάθε σύμπαν. Τώρα, ο Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την πιο μεγάλη πρόκληση, που θα αλλάξει για πάντα το δικό του αλλά και το μέλλον του Πολυσύμπαντος.

