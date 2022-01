Στο δεύτερο τετραήμερο προβολής του πρόσθεσε άλλα 57.000 εισιτήρια από 120 αίθουσες πανελλαδικά και έφτασε συνολικά τα 279.000 εισιτήρια. Έχει ήδη ξεπεράσει σε συνολικές εισπράξεις όλες τις προηγούμενες ταινίες του Spider-Man, ενώ του μένουν περίπου 40.οοο για να ξεπεράσει τις 320.000 που είχε κάνει η τρίτη ταινία του Σαμ Ράιμι πίσω στο 2007. Δεν αποκλείεται κιόλας μέχρι τις 31 του μήνα να καταφέρει να γίνει η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στην Ελλάδα, αφού μπροστά του έχει τον «Άνθρωπο του Θεού» (283.520) και το No Time To Die (311.675). Στη σκιά του νέου Spider-Man έμειναν οι δύο μεγάλες κυκλοφορίες της προηγούμενες εβδομάδας, με το «Σμύρνη μου Αγαπημένη» να κόβει 28.000 εισιτήρια σε 130 αίθουσες πανελλαδικά (περισσότερες από το No Way Home) και το νέο Matrix να μένει στα 15.000 εισιτήρια. Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 23 έως 26 Δεκεμβρίου όπως δημοσιεύθηκε : «Spider-Man: No Way Home», 45 αίθουσες στην Αθήνα, 120 πανελλαδικά, 57.761 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 279.726

«Σμύρνη μου Αγαπημένη», 56 αίθουσες στην Αθήνα, 130 πανελλαδικά, 28.675 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

, 29 αίθουσες στην Αθήνα, 62 πανελλαδικά, 15.823 εισιτήρια (1η εβδομάδα), 43 αίθουσες στην Αθήνα, 101 πανελλαδικά, 11.928 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 31.588, 6 αίθουσες στην Αθήνα, 14 πανελλαδικά, 2.894 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 36.063, 29 αίθουσες στην Αθήνα, 68 πανελλαδικά, 2.151 εισιτήρια (1η εβδομάδα), 18 αίθουσες στην Αθήνα, 44 πανελλαδικά, 1.924 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 41.473, 2 αίθουσες στην Αθήνα, 5 πανελλαδικά, 616 εισιτήρια (5η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 92.711, 5 αίθουσες στην Αθήνα, 6 πανελλαδικά, 472 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 13.290, 4 αίθουσες στην Αθήνα, 276 εισιτήρια (9η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 35.314

Πηγή