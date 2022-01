Αυτό το teaser δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και μας δίνει την πρώτη γεύση από την ταινία του Σαμ Ράιμι που αναμένεται να έχει στοιχεία τρόμου, κάτι που θα δούμε για πρώτη φορά στο MCU. Ο Dr Strange αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από τα όσα έγιναν στο No Way Home και τα προβλήματα αναμένεται πολύ μεγαλύτερα αφού στο teaser βλέπουμε μία εναλλακτική εκδοχή του πρωταγωνιστή, χωρίς όμως να ξέρουμε αν είναι ο ίδιος που έκανε την εμφάνιση του στο What If? του Disney Plus. Για πολύ λίγο βλέπουμε και την Wanda της Ελίζαμπεθ Όλσεν, για πρώτη φορά μετά το Wandavision με τον ρόλο της να αναμένεται να είναι κομβικός. Η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Μάιο.





