Η νέα ταινία του Spider-Man έκλεισε στην Αμερική με 253 εκατομμύρια δολάρια, επίδοση που αποτελεί την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Infinity War (2018) που είχε κάνει 257 εκατομμύρια δολάρια και το Endgame (2019) που κρατάει το απόλυτο ρεκόρ με 357 εκατομμύρια δολάρια. Άφησε πίσω του τεράστιες επιτυχίες όπως το The Force Awakens, το Last Jedi και το Jurrasic World που είχαν προβληθεί υπό κανονικές συνθήκες και όχι στο περιβάλλον που ζούμε την τελευταία διετία. Μπορεί ποτέ να μην μάθουμε τι θα γινόταν, όμως σε άλλες εποχές αυτό το τριήμερο δεν αποκλείεται να έκλεινε με πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια. Τα 253 εκατομμύρια δολάρια, αποτελούν ρεκόρ πρεμιέρας για τη Sony, για τον μήνα Δεκέμβριο γενικότερα και φυσικά για την εποχή της πανδημίας ενώ και στο παγκόσμιο box office τα πράγματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Σε σύνολο 60 χωρών το No Way Home έφτασε τα 587 εκατομμύρια, που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και πάλι πίσω μόνο από τις δύο πιο πρόσφατες ταινίες των Avengers και μάλιστα χωρίς τη βοήθεια της Κίνας, αφού ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία πρεμιέρας για τη χώρα. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν το No Way Home στους κινηματογράφους, ενώ το απόγευμα της Δευτέρα θα μάθουμε πως κινήθηκαν τα εισιτήρια και στη χώρα μας. Σε σκηνοθεσία του Jon Watts (όπως και στις δύο προηγούμενες ταινίες της σειράς), το No Way Home συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που το ευρύ κοινό μαθαίνει ότι ο Peter Parker (Tom Holland) είναι ο Spider-Man, κάτι που φυσικά προκαλεί μεγάλη ταραχή όχι μόνο στη δική του ζωή, αλλά και σε αυτές της MJ (Zendaya), της Aunt May (Marisa Tomei) και του καλύτερου του φίλου, Ned (Jacob Batalon). Σε μία απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει η κανονικότητα στη ζωή του, ο Peter ζητάει τη βοήθεια του Dr Strange με ένα ξόρκι που θα κάνει τον κόσμο να ξεχάσει ότι είναι ο Spider-Man. Τα πράγματα όμως στραβώνουν και το ξόρκι φέρνει στο MCU κακούς από άλλους κόσμους άλλων Spider-Man, όπως ο Green Goblin (Willem Dafoe), ο Electro (Jamie Foxx ) και Doctor Otto Octavius (Alfred Molina). Αν σας λέγαμε οτιδήποτε άλλο θα ήταν ένα τεράστιο spoiler σε περίπτωση που δεν έχετε δει την ταινία.

Πηγή