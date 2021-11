Πίσω από το τελικό αποτέλεσμα ήταν η Weta Digital η εταιρεία που ίδρυσε ο Peter Jackson και άφησε βαρύ το αποτύπωμα της στο Hollywood στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. το τμήμα VFX της Weta πουλήθηκε στην εταιρεία ανάπτυξης 3D software και video-games, Unity, έναντι 1.625 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στόχος είναι τα επόμενα χρόνια το software να γίνει διαθέσιμο σε δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο ως πρόγραμμα επί πληρωμή. H Unity παίρνει υπό τον έλεγχο της το ολόκληρο το πακέτο VFX και το τμήμα που αποτελείται από 275 εργαζομένους. Μέχρι σήμερα η Weta Digital έχει κερδίσει έξι όσκαρ ειδικών εφέ για την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και για τα King Kong (2005), Avatar (2009) και Jungle Book (2016), ενώ έχει αφήσει το αποτύπωμα της με δουλειές σε κινηματογράφο και τηλεόραση ανάμεσα τους τα Black Widow, Game of Thrones, Planet of the Apes, The Suicide Squad, Wonder Woman και The Umbrella Academy. «Τα ψηφιακά εργαλεία της Weta Digital δημιούργησαν αμέτρητες δυνατότητες για τη δημιουργία κόσμων και πλασμάτων που ζούσαν μόνο στη φαντασία μας. Μαζί, η Unity και η Weta Digital μπορούν να δημιουργήσουν έναν δρόμο για κάθε καλλιτέχνη που θα έχει στη διάθεση του αυτά τα δημιουργικά και δυνατά εργαλεία. Το να προσφέρεις δημιουργική πρόσβαση στην τεχνολογία της Weta σε νέους καλλιτέχνες θα αλλάξει το παιχνίδι και η Unity είναι η εταιρεία που θα φέρει στη ζωή αυτό το όραμα» δήλωσε ο Peter Jackson. O CEO της Weta Digital, Prem Akkaraju, δήλωσε ότι αρχικά υπήρχε μία διστακτικότητα από την πλευρά τους στην προοπτική να γίνουν διαθέσιμα τα εργαλεία στην αγορά, όμως αυτό ξεπεράστηκε. «Είμαστε ο Jimi Hendrix και τώρα πουλάμε κιθάρες. Πιστεύουμε ότι στον κόσμο υπάρχουν πολλοί Jim Hexdrix».

