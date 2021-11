Η ταινία ανακοινώθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια της Investor Day της Disney και τα γυρίσματα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν το 2022. Αυτό πλέον δεν θα γίνει, αφού λόγω φορτωμένου προγράμματος της Τζένκινς που έχει μπροστά της το τρίτο Wonder Woman και την ταινία για την Κλεοπάτρα, η Disney έβγαλε το πρότζεκτ από το πρόγραμμα της και οι πληροφορίες λένε ότι αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα προχωρήσει κάποια άλλη στιγμή. Κάτι μας λέει λοιπόν ότι το θέμα θα ξεχαστεί και η LucasFilm θα προχωρήσει άμεσα με άλλο πρότζεκτ που θα αφορά το Star Wars. H δίψα των οπαδών για περιεχόμενο από το συγκεκριμένο σύμπαν ικανοποιείται πάντως την τελευταία διετία με το Mandalorian που θα επιστρέψει κάποια στιγμή το 2022, ενώ στα τέλη του Δεκέμβρη θα γίνει η πρεμιέρα του Book of Boba Fett στο Disney Plus.

