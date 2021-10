Η πρώτη ταινία που επηρεάζεται είναι το Multiverse of Madness του Doctor Strange που από τον Μάρτιο του 2022, πάει δύο μήνες αργότερα στις 6 Μαΐου. Το Love and Thunder του Thor μεταφέρεται με τη σειρά του στον Ιούλιο τις επόμενης χρονιάς και το Wakanda Forever στον Νοέμβριο του 22. Αλλαγές ανακοινώθηκαν και για το 2023 με το The Marvels να πηγαίνει στον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, με το Quanntumania όπου και αναμένεται να δούμε τον Kang The Conqueror του Jonathan Majors να κάνει πλέον πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2023. Δύο από τα άτιτλα πρότζεκτ που είχαν ημερομηνίες για το 2023, βγήκαν εντελώς από το πρόγραμμα και παρέμεινε μόνο ένα για τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Να τονίσουμε ότι η ταινία του Spider-Man ανήκει στο προγραμματισμό της Sony και δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η νέα ταινία του Indiana Jones μεταφέρεται από τον Ιούνιο του 2022 στον Ιούλιο του 2023. Αναλυτικά οι νέες ημερομηνίες DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS: 06/05/2022 THOR: LOVE AND THUNDER: 08/07/2022 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER: 11/11/22 THE MARVELS: 17/02/2023 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA: 28/07/2023 UNTITLED MARVEL PROJECT: 03/11/2023

