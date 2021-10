.. σκέτο τίτλο του ορίτζιναλ. Scream. Οι Νιβ Κάμπελ, Ντέιβιντ Αρκέτ και Κόρτνεϊ Κοξ επιστρέφουν στους ρόλους τους, ενώ μαζί τους θα είναι οι Μάρλεϊ Σέλτον, Τζούντι Χικς από το «Scream 4» και οι νέοι στο καστ Ντίλαν Μινέτ, Τζένα Ορτέγκα και Τζακ Κουέιντ Το πέμπτο Scream, είναι η πρώτη ταινία που δεν σκηνοθετεί ο Γουές Κρέιβεν που έφυγε από τη ζωή το 2015, με τους Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett να παίρνουν τη σκυτάλη, ενώ και στο σενάριο έχουμε αλλαγή αφού δεν το γράφει ο Κέβιν Γουίλιαμσον αλλά οι James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) και Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

