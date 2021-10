για διαφυγόντα κέρδη και για αθέτηση συμβολαίου με τους δικηγόρους της αντίπαλης πλευράς να μιλούν με σκληρά λόγια για τη Γιόχανσον. Από τότε το θέμα προχώρησε πίσω από κλειστές πόρτες και όπως αποκάλυψε το βράδυ της Πέμπτης το Hollywood Reporter, βρέθηκε τελικά λύση και οι δυο πλευρές προχώρησαν σε συμβιβασμό.για το οικονομικό σκέλος δεν έγιναν γνωστές αλλά όλα δείχνουν ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα αφού θα συνεχίσουν κανονικά τη συνεργασία τους για το Tower of Terror που είχε ανακοινωθεί πριν τη μήνυση. «Χαίρομαι που λύθηκαν οι διαφορές μας με τη Disney. Είμαι περήφανη για τις δουλειές που έχουμε κάνει μαζί όλα αυτά τα χρόνια και έχω απολαύει τη δημιουργική συνεργασία με την ομάδα. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί στα χρόνια που θα έρθουν» δήλωσε ο ηο πρόεδρος των Disney Studios, Alan Bergman, τόνισε: «Είμαι ικανοποιημένος που φτάσαμε σε μία συναινετική συμφωνία με τη Σκάρλετ Γιόχανσον για το Black Widow, Εκτιμούμε την προσφορά της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί σε πολλά νέα πρότζεκτ ανάμεσα τους και το Tower of Terror».ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον στη μήνυση της υποστήριζε ότι η απόφαση της Disney να κυκλοφορήσει το Black Widow στο Disney Plus, παράλληλα με τους κινηματογράφους, έβλαψε την πορεία της ταινίας στο box office, από την οποία θα κρίνονταν και τα μπόνους που θα έπαιρνε και θα μπορούσαν να φτάσουν το συνολικό ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.απάντησε χαρακτηρίζοντας αναίσθητη την ηθοποιό μπροστά στα προβλήματα της πανδημίας, χαρακτηρισμός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον χώρο όπως και το γεγονός ότι στην ίδια ανακοίνωση αποκάλυψε τον μισθό της ηθοποιού για την ταινία.

