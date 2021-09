Πριν από λίγες ημέρες έγιναν οι πρώτες προβολές για λίγους τυχερούς και στις αντιδράσεις στα social media οι περισσότεροι στάθηκαν στη σκηνή μετά τους τίτλους τέλους, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους. Φυσικά δεν έκαναν αναφορά στο τι ακριβώς δείχνει αυτή η σκηνή, όμως 2021 έχουμε, έτσι αποκλείεται να μην διέρρεε το περιεχόμενο. Σας προειδοποιούμε λοιπόν να φύγετε αμέσως από εδώ αν δεν θέλετε να... φάτε spoiler, γιατί ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ SPOILERS. Η σκηνή τοποθετείται χρονικά στο φινάλε του Far From Home του Spider-Man. Βλέπουμε μία εναλλακτική εκδοχή της σκηνής με τον J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), να αποκαλύπτει ότι ο Spider-Man είναι ο Piter Parker (Τομ Χόλαντ). Ο Venom παρακολουθεί στη σκηνή και λέει στον ξενιστή του που είναι φυσικά ο Eddie Brock (Τομ Χάρντι), ότι ο Peter Parker μοιάζει πολύ... νόστιμος! Και έτσι ο Venom γίνεται ξαφνικά μέρος του MCU, κάτι που πλέον δεν μας κάνει εντύπωση αφού ήταν λογικό η συνεργασία της Marvel με τη Sony να επεκταθεί κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το δεδομένο και ακολουθεί που κυκλοφόρησε αμέσως μετά και θέλει τον Venom να εμφανίζεται για λίγο στο No Way Home του Spider-Man βάζοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα κόντρα τους, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα πραγματοποιηθεί στην τέταρτη ταινία του Spider-Man. Φυσικά αυτό το τελευταίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβεβαιωθεί ακόμα, αφού για το No Way Home υπάρχει τεράστια μυστικότητα και αναμένονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά φημολογείται ότι θα οδηγήσουν στην τελική συνεργασία του Spider-Man με τον Venom στο Secret Wars της Marvel, αλλά για αυτό έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας.

Πηγή