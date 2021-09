Το No Way Home αναμένεται να μας παρουσιάσει πολλά πρόσωπα-έκπληξη με κάποια από αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως ο Άλφρεντ Μολίνα και ο Τζέιμι Φοξ και με κάποια άλλα όπως ο Τόμπι Μαγκουάιρ και ο Άντριου Γκάρφιλντ να αποτελούν κοινό μυστικό. Για το θέμα του Daredevil υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες πολλές διαρροές που λένε ότι και πολλά άλλα πρόσωπα από τις σειρές της Marvel στο Netflix, ετοιμάζονται να επιστρέψουν μαζί του, όπως ο Βίνσεντ Ντονόφριο στο ρόλο του King Pin και η Κρίστεν Ρίτερ ως Jessica Jones. Ο ίδιος ο Charlie Cox σε συνέντευξη του ρωτήθηκε για τις φήμες και θα τον δείτε στο βίντεο να λέει ότι τον κολακεύουν οι φήμες και είναι καλύτερα να τον δούμε κατευθείαν στους κινηματογράφους. To No Way Home κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου.

there’s no way that Charlie Cox isn’t in No Way Home, dude fr kept tripping over himself and was saying that he doesn’t wanna ruin it either way and it’s difficult to talk about and that we’ll just have to wait and see 💀