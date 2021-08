Πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς στους ρόλους δύο αστρονόμων που ανακαλύπτουν ότι ένας μετεωρίτης έρχεται κατευθείαν προς τη γη. Το teaser μας μεταφέρει στη στιγμή που επισκέπτονται την πρόεδρο των ΗΠΑ που υποδύεται η Μέριλ Στριπ για να την ενημέρωσουν, ο Ντι Κάπριο λυγίζει από το άγχος και με τη σειρά του αγχώνει τον Τζόνα Χιλ. Το καστ συμπληρώνουν οι Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry, Chris Evans, Tyler Perry, Melanie Lynskey, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis και Ron Perlman. Δείτε το teaser που διέρρευσε και φυσικά περιμένουμε και το επίσημο:

The first teaser...unfortunately I'm gonna have to stan.