.. μηνύσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μεγάλη αναταραχή προκαλεί στο Hollywood ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνει μήνυση στη Disney για την απόφαση της να κυκλοφορήσει την ταινία της Black Widow στο Disney Plus ταυτόχρονα με τους κινηματογράφους. Ο λόγος πολύ απλός. Η ηθοποιός στο συμβόλαιο της είχε όρο ότι θα πάρει μπόνους ανάλογα με την πορεία της ταινίας στο Box Office, με ένα ποσό που στις καλύτερες των περιπτώσεων θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για... ψίχουλα. Η ταυτόχρονη πρεμιέρα της ταινίας στο Disney Plus όπως ήταν φυσιολογικό έφερε χτύπημα στην πορεία της στους κινηματογράφους, αφού μέχρι στιγμής τα έσοδα παγκοσμίως αγγίζουν τα 320 εκατομμύρια δολάρια και θα κλείσει με ένα από τα χαμηλότερα νούμερα στην ιστορία της Marvel. Για την Disney όμως τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα, αφού εισέπραξε 60 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις τις ενοικιάσεις στο Disney Plus, ενώ αυτή η ανακοίνωση έφερε άνοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας όμως, δεν επωφελείται από την καλή πορεία στο streaming και οι δικηγόροι της τονίζουν στην αγωγή ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση πριν παρθεί αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Στην αγωγή τονίζεται επίσης ότι ακόμα και πριν την πανδημία, οι εκπρόσωποι της Γιόχανσον είχαν τον φόβο ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα στο Disney Plus για να αυξηθούν οι συνδρομητές, αλλά είχαν πάρει τη διαβεβαίωση από τη Marvel ότι σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί συζήτηση με την πρωταγωνίστρια. Μία αντίστοιχη περίπτωση υπήρξε με την ανακοίνωση της Warner ότι όλες οι ταινίες της χρονιάς θα κάνουν πρεμιέρα ταυτόχρονα στο HBO Max και ηθοποιοί όπως ο Will Smith, Denzel Washington και ο Keanu Reeves πληρώθηκαν στο ακέραιο τους μισθούς που είχαν συμφωνήσει. Η συνεργασία της Σκάρλετ Γιόχανσον με τη Marvel κράτησε για συνολικά οκτώ ταινίες, αφού έκανε ντεμπούτο πίσω στο 2010 με το Iron Man και συμμετείχε σε όλα τα Avengers αλλά και στις δύο από τις τρεις ταινίες του Captain America.





Πηγή