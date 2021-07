Τώρα, έχουμε και την τελική συμφωνία που θέλει τη Universal μαζί με το Peackock (τη streaming υπηρεσία της) και τα Blumhouse Sudios, να εξασφαλίζουν τα παγκόσμια δικαιώματα έναντι του τεράστιου ποσού των 400 εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα θα παρουσιάσουν μία νέα τριλογία. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο David Gordon Green (Halloween) και θα πρωταγωνιστήσει ο Leslie Odom Jr. στο ρόλο ενός του πατέρα ενός δαιμονισμένου παιδιού, που ζητάει τη βοήθεια της . Η Burstyn επιστρέφει στο ρόλο της Chris MacNeil, της μητέρας της Regan MacNeil (Linda Blair), στην πρώτη ταινία. Το Halloween του 2018 αγνόησε όλες τις ταινίες που ακολούθησαν το ορίτζιναλ και στην ουσία αποτελεί απευθείας σίκουελ και το ίδιο θα γίνει και εδώ με τον Εξορκιστή, που βγήκε στους κινηματογράφους το 1973 και θεωρείται από πολλούς η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών. Το franchise απουσιάζει από τη μεγάλη οθόνη από το 2005 όταν είχε προβληθεί το Dominion: Prequel to The Exorcist που είχε ακολουθήσει το Exorcist: The Beginning της προηγούμενης χρονιάς. Το Exorcist II: The Heretic είχε κυκλοφορήσει το 1977 και η τρίτη ταινία το 1990.

