To The Last Duel βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του 2004 που περιγράφει την αληθινή ιστορίας της τελευταίας δίκης μέσω μονομαχίας στη Μεσαιωνική Γαλλία. Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον που προκαλεί σε μονομαχία μέχρι θανάτου τον Άνταμ Ντράιβερ που κατηγορείται από τη σύζυγο του πρώτου για βιασμό. Ο σκηνοθέτης στα 83 του πλέον δεν δείχνει διάθεση συνταξιοδότησης αφού μετά και από το Last Duel έχει αρκετά πρότζεκτ στον σχεδιασμό του. Δείτε το trailer.





