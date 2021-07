Το μεγαλύτερο σημάδι για την επιστροφή στην κανονικότητα ήρθε με την πρεμιέρα του Black Widow, την πρώτη ταινία του MCU που βγαίνει στους κινηματογράφους δύο ολόκληρα χρόνια μετά το Far From Home του Spider-Man. H ταινία με πρωταγωνίστρια την Σκάρλετ Γιόχανσον έφερε 80 εκατομμύρια στα ταμεία των Η.Π.Α. στο πρώτο τριήμερο προβολής της, ένα νούμερο που αποτελεί την καλύτερη επίδοση από τότε που ξέσπασε η πανδημία και κατά 20 εκατομμύρια μεγαλύτερο από αυτό του F9 πριν από μερικές εβδομάδες. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το νούμερο που έδωσε η Disney για το Disney Plus, αφού η ταινία έκανε πρεμιέρα ταυτόχρονα στην πλατφόρμα με έξτρα κόστος 30 δολάρια για τους συνδρομητές. Από εκεί λοιπόν ήρθαν άλλα 60 εκατομμύρια δολάρια, με το σύνολο έτσι να ανεβαίνει στα 140 εκατομμύρια. Η Disney ξεκίνησε με αυτό το μοντέλο διπλής πρεμιέρας με το Cruella και το Raya and the Last Dragon αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δημοσιοποίησε έσοδα από το Disney Plus, ενώ η επόμενη ταινία που θα έχει ανάλογο ξεκίνημα θα είναι το Jungle Cruise με τους Dwayne Johnson και Emily Blunt. Στα επόμενη βήματα του MCU πάντως με ξεκίνημα τον Σεπτέμβριο και το Shang-Chi οι ταινίες αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στους κινηματογράφους. Κλείνοντας, να πούμε ότι από τις αγορές εκτός Αμερικής το Black Widow μάζεψε άλλα 78 εκατομμύρια δολάρια με το σύνολο των εισπράξεων να φτάνει τα 218 εκατομμύρια δολάρια δικαιώνοντας την εταιρεία για τις επιλογές της.





