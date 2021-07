Η φήμη υπήρχε εδώ και καιρό, όμως τώρα είναι και επίσημο αφού το επιβεβαίωσε ο Jason Blum με συνέντευξη του στο και μάλιστα συνέκρινε αυτή την επιστροφή με την αντίστοιχη του που γνώρισε τεράστια επιτυχία. «Θα είναι σαν το σίκουελ του David Gordon Green για το Halloween. Νομίζω ότι θα εκπλήξει ευχάριστα όσους είναι σκεπτικοί σε αυτό το ενδεχόμενο. Πολλοί αμφισβήτησαν το Halloween αλλά ο David τους άλλαξε γνώμη και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Εξορκιστή» τόνισε το αφεντικό του στούντιο που κυριαρχεί στον χώρο του τρόμου την τελευταία δεκαετία. «Θέλω να φτιάξω μια ταινία για δύο διαφορετικά είδη θεατών. Θέλω να φτιάξω μία ταινία για αυτούς που αγαπούν τον πρώτο Εξορκιστή και είναι έξαλλοι που το κάνουμε αυτό, αλλά θα έρθουν στον κινηματογράφο για να το δουν. Θέλω να τους κάνω χαρούμενους. Και θέλω να φτιάξω μία ταινία που θα ευχαριστηθούν αυτοί που δεν έχουν δει τον Εξορκιστή. Νομίζω ότι ο David το έκανε αυτό με το Halloween και νομίζω ότι θα το κάνει και με τον Εξορκιστή» πρόσθεσε επιβεβαιώνοντας στην ουσία ότι ο David Gordon Green θα σκηνοθετήσει και αυτό το νέο πρότζεκτ. Το Halloween του 2018 αγνόησε όλα τις ταινίες που ακολούθησαν το ορίτζιναλ και στην ουσία αποτελεί απευθείας σίκουελ και λογικά το ίδιο θα γίνει και εδώ με τον Εξορκιστή, που βγήκε στους κινηματογράφους το 1973 και θεωρείται η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών. Το franchise απουσιάζει από τη μεγάλη οθόνη από το 2005 όταν είχε προβληθεί το Dominion: Prequel to The Exorcist που είχε ακολουθήσει το Exorcist: The Beginning της προηγούμενης χρονιάς. Το Exorcist II: The Heretic είχε κυκλοφορήσει το 1977 και η τρίτη ταινία το 1990. Πιο πρόσφατα και για δύο σεζόν είχαμε δει τη σειρά που προβλήθηκε για δύο σεζόν από το 2016 έως το 2018, με πολύ καλές κριτικές. Εκτός από το Halloween που επιστρέφει φέτος με το , τα Blumhouse Studios έχουν επιμεληθεί επίσης τα Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Split, Get Out, Happy Death Day, Us, και Invisible Man.





