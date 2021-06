Ο σκηνοθέτης James Wan αποκάλυψε ότι το σίκουελ ονομάζεται Aquaman and the Lost Kingdom κάτι που επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα και η Warner Bros. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, που έκανε εισπράξεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, ο Jason Momoa επιστρέφει φυσικά στο ρόλο του κεντρικού ήρωα, ενώ μαζί του αναμένεται να είναι ξανά η Amber Herd και ο Patrick Wilson. Σε αντίθεση με άλλους ήρωες που περνάνε από πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, ο Momoa παραμένει σταθερό και αναπόσπαστο κομμάτι του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC. Προς το παρόν πάντως δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα για την πλοκή του σίκουελ, αλλά ξέρουμε ότι θα βγει στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου του 2022.

Breaking news from Director James Wan



Re-post: IG @/creepypuppet | The tide is rising.