Πρόκειται για μία ταινία animation που μπήκε σε άμεση προτεραιότητα και θα έχει τίτλο The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Το πρότζεκτ θα καταγράφει την αιματηρή ιστορία του Helm's Deep μέσα από την πορεία του ανθρώπου που έδωσε το όνομα του στο φρούριο, του Helm Hammerhand. Ο Kenji Kamiyama θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο των Jeffrey Addiss και Will Matthews, ενώ σύμβουλος θα είναι η Philippa Boyens που συν-υπέγραψε το σενάριο σε όλες τις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον. Η νέα αυτή ταινία θα συνδέεται με τις δύο τριλογίες, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που ετοιμάζει το Amazon, κάτι που μας βάζει σε σκέψεις όσον αφορά στα δικαιώματα. Προφανώς και η New Line θα είχε υποχρέωση να φτιάξει μία ταινία σε κάποιο χρονικό διάστημα μετά τα Hobbit, αν ήθελε να διατηρήσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα και αυτός είναι ο δρόμος που επέλεξε. Το πρότζεκτ τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και ήδη έχει ξεκινήσει αναζήτηση ηθοποιών για τις φωνές.

