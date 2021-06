Ωραία δεν είναι να το σκέφτεσαι; Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 20 χρόνια από την προβολή του Fellowship of the Ring στους κινηματογράφους και ήταν οι τέτοιες μέρες καλοκαιριού όταν είδαμε για πρώτη φορά κανονικό trailer για την ταινία του Πίτερ Τζάκσον. Το trailer σε κάνει να πιστεύεις στο μεγαλύτερο μέρος του ότι αυτό που θα δεις (αν δεν ήξερες περί τίνος πρόκειται) είναι μία βαρβάτη ταινία τρόμου, αφού εστιάζει στο πιο σκοτεινά σημεία της ταινίας και κλείνει με την ατάκα του Aragorn στον Frodo «Not nearly frightened enough». Περιττό να πούμε πόσο θα θέλαμε να έσβηνε κάποιος από τη μνήμη μας την ταινία και να τη βιώναμε ξανά για πρώτη φορά, αφού παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων.





