The Devil Made me Do it είναι ο τίτλος του τρίτου Conjuring που κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου σε κινηματογράφους και HBO Max και θα μας μεταφέρει στην πρώτη υπόθεση που ο κατηγορούμενος για φόνο υποστήριξε ότι ήταν δαιμονισμένος. Οι Vera Farmiga και Patrick Wilson επιστρέφουν στους ρόλους των Lorraine και Ed Warren αντίστοιχα. Η ταινία ξεκινάει με τη μάχη για τη σωτηρία της ψυχής ενός μικρού αγοριού αλλά τους οδηγεί σε φαινόμενα που δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά. Το franchise του Conjuring αποτελείται από άλλες έξι ταινίες (τρεις της Annabelle και το The Nun) με συνολικά 1.8 δισεκατομμύρια εισπράξεις παγκοσμίως. Δείτε το τελικό trailer στο βίντεο που ακολουθεί.





