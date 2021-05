Κινηματογραφικά η 4η φάση θα ανοίξει την αυλαία της με την ταινία της Black Widow τον Ιούλιο, ενώ τον Σεπτέμβριου θα δούμε το Shang-Chi και δύο μήνες αργότερα τους Eternals, με τα πρώτα trailer για τις δύο ταινίες να είναι ήδη διαθέσιμα. Το πλάνο για το MCU είναι φυσικά μακροχρόνιο, έτσι από τώρα γίνονται οι διεργασίες για τα όσα θα ακολουθήσουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν ανακοινωθεί για το ευρύ κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η μεταφορά ενός πρότζεκτ από την κρατημένη ημερομηνία που ήταν η 7η Οκτωβρίου του 2022, για τον ίδιο μήνα έναν ολόκληρο χρόνο μετά. Πιθανότατα αυτή η ημερομηνία είναι για την ταινία του Blade με τον Mahershala Ali, αφού ο Οκτώβριος είναι μήνας Halloween που ταιριάζει με την αισθητική που αναμένεται να έχει το πρότζεκτ. Υπήρξε άλλη μία αλλαγή, αλλά αυτή δεν είναι τόσο σημαντική αφού ένα πρότζεκτ μεταφέρθηκε από από τις 3 Νοεμβρίου του 2023, στις 10 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς για να δώσει «ανάσα» ανάμεσα στις δύο ταινίες που χωρίζονται από έναν μήνα μόνο. Αυτές είναι ημερομηνίες για τις ταινίες και τις σειρές που έχει ανακοινώσει η Marvel για κινηματογράφους και Disney Plus. Black Widow 9 Ιουλίου 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3 Σεπτεμβρίου, 2021 Eternals 5 Νοεμβρίου, 2021 Spider-Man: No Way Home 17 Δεκεμβρίου, 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 25 Μαρτίου, 2022 Thor Love and Thunder 6 Μαΐου, 2022 Black Panther: Wakanda Forever 8 Ιουλίου, 2022 The Marvels 11 Νοεμβρίου, 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 17 Φεβρουαρίου, 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 5 Μαΐου, 2023 Fantastic Four TBA Disney Plus Loki 9 Ιουνίου, 2021 What If...? Καλοκαίρι 2021 Hawkeye 2021 Ms. Marvel 2021 Moon Knight 2022 She-Hulk 2022 The Guardians of the Galaxy Holiday Special 2022 Secret Invasion TBA Ironheart TBA Armor Wars TBA Untitled Wakanda series TBA

Πηγή