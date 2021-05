Και ο λόγος είναι απλός. Η απουσία αρχικού πλάνου και το «πάμε να δούμε και ότι βγει» ήταν ξεκάθαρα στην εξέλιξη της ιστορίας που έπασχε από συνοχή. Η πρώτη ταινία είχε τη σκηνοθεσία του JJ Abrams, o Ryan Johnson έκανε τα δικά στο Last Jedi, για να φτάσουμε στην απόλυση του Colin Trevorow και την επιστροφή του JJ Abrams για την τρίτη και τελευταία ταινία. O Abrams μίλησε στο και όταν ρωτήθηκε για τα προβλήματα στην εξέλιξη της ιστορίας της τριλογίας είπε ότι το σημαντικότερο σε αυτά τα πρότζεκτ είναι να ξέρεις που πηγαίνεις. «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στην πορεία, αλλά το να έχεις πλάνο - όπως έμαθα με δύσκολο τρόπο- είναι το πιο σημαντικό, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν ξέρεις που κατευθύνεσαι. Δεν ξέρεις που πρέπει να δώσεις έμφαση. Γιατί δεν έχεις αποφασίσει την κατάληξη της ιστορίας και βασίζεσαι μόνο στο στην τελευταία σκηνή που γύρισες ή το τελευταίο αστείο που είπες. Πρέπει να ξέρεις ότι θα φτάσεις κάπου στο τέλος». Η απουσία πλάνου έγινε ακόμα περισσότερο εμφανής από τις δηλώσεις της Daisy Ridley πριν από μερικούς μήνες, όταν είπε η απόφαση ότι ο χαρακτήρας της θα έχει συγγένεια με τον Emperor Palpatine πάρθηκε όταν ξεκίνησε η παραγωγή για το Rise of The Skywalker ενώ μέχρι τότε είχαν μείνει με την εντύπωση ότι η Rey θα είναι μέλος της οικογένειας Kenobi.





